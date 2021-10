Dupla é presa suspeita de favorecimento sexual de adolescente em Acopiara

Um homem e uma mulher foram presos em flagrante suspeitos de favorecimento sexual envolvendo uma adolescente. O caso ocorreu na tarde desta quinta-feira, 30, no município de Acopiara, a 352 km de Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os capturados foram conduzidos para a Delegacia Municipal, onde foram autuados por favorecimento à prostituição.

As autoridades policiais tomaram conhecimento do caso após denúncias acerca de um bar, que servia para práticas de exploração sexual. Ao chegarem ao local, situado no bairro Moreira de Baixo, os policiais civis encontraram uma adolescente e um adulto, de 65 anos. Após questionamento, foi constatado que a jovem tinha 17 anos. Ela frequentava o estabelecimento comercial há cerca de dois meses, onde se encontrava com homens.

A proprietária do estabelecimento, uma mulher de 72 anos, e o homem que acompanhava a adolescente foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Acopiara. Com os depoimentos dos envolvidos e as provas colhidas durante a investigação, a dupla foi autuada em flagrante. Investigações continuam para identificar possibilidade de outros envolvidos no crime.

