Eleições 2024: Manifestações discretas mas polarizadas em Acaraú

O tempo longo espera gerou burburinhos e tornou observável as demonstrações de apoio aos candidatos deste ano. A presença de vereadores, como Paulo Silveira (PSB), que tenta sua quinta candidatura, também chamou atenção e atraiu cumprimentos ao redor.

A região é cercada por distritos, um deles, Juritianha. Houve acúmulo de filas nas seções. As pessoas que aguardavam relataram esperar cerca de duas horas para conseguir votar.

A polarização é discreta entre aqueles que se expressam com roupas e acessórios na cor azul, em apoio ao candidato do Republicanos, Duquinha, e na cor laranja, aqueles a favor da reeleição da atual prefeita, Ana Flávia Monteiro, do PSB.

Manifestações discretas em apoio ao Duquinha Crédito: Evila Silveira/ especial para O POVO Manifestações discretas em apoio a Ana Flávia Crédito: Evila Silveira/ especial para O POVO

