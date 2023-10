Idosa é assassinada dentro de casa em Acaraú; irmã da vítima morre após ver corpo

Crédito: via WhatsApp O POVO

Maria Rita Alves, de 70 anos, foi encontrada morta com marcas de violência na terça-feira, 3, na zona rural do município de Acaraú, no Ceará. A irmã de Maria, de nome não divulgado, passou mal ao ver o corpo da vítima, foi internada mas acabou morrendo.

Familiares encontraram o corpo dentro da residência e constataram a falta da TV e do aparelho celular da vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a investigação do crime está a cargo da Delegacia Regional de Acaraú.