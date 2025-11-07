Mulher morre após moto colidir com caminhão no Interior do Ceará

Policia civil investiga o caso / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma mulher de 30 anos morreu após a moto em que estava colidir contra um caminhão em Acarape, a 65,18 km de Fortaleza. Vítima estava na garupa da moto quando o acidente aconteceu.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado (PC-CE) apura as circunstâncias do sinistro. Com o impacto da batida, jovem morreu ainda no local. Os condutores dos veículos envolvidos permaneceram na área e fizeram um teste de alcoolemia, que deu negativo. Caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção. Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.