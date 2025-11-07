Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mulher morre após moto colidir com caminhão no Interior do Ceará

Vítima, de 30 anos, estava na garupa da motocicleta quando o acidente aconteceu e morreu ainda no local. Condutores fizeram um teste de alcoolemia, que deu negativo
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Uma mulher de 30 anos morreu após a moto em que estava colidir contra um caminhão em Acarape, a  65,18 km de Fortaleza. Vítima estava na garupa da moto quando o acidente aconteceu. 

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Estado (PC-CE) apura as circunstâncias do sinistro. Com o impacto da batida, jovem morreu ainda no local.

Os condutores dos veículos envolvidos permaneceram na área e fizeram um teste de alcoolemia, que deu negativo. Caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Redenção.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

