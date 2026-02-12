Quadra chuvosa atinge mais de 100 cidades no Ceará

Imagem ilustrativa. Ceará registrou chuvas em mais de 100 municípios, das 7 horas de quarta, 11, às 7 horas desta quinta-feira, 12 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ceará registrou chuvas em 118 municípios, das 7 horas de quarta, 11, às 7 horas desta quinta-feira, 12. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Da coleta de dados ao mapa: como Fortaleza atualiza áreas de risco; SAIBA

Senador Sá apresentou o maior índice pluviométrico, com 115 milímetros (mm).

Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Aquiraz (110 mm), Lavras da Mangabeira (108 mm), Ipaumirim (102, 5 mm), Baixio (83 mm), Cariús (79 mm), Pindoretama (75 mm) e Umari (71 mm). Fortaleza marcou 14, 4 mm nas últimas 24 horas. Litoral Norte, Litoral da Capital e Cariri lideram principais acumulados.

Já para esta sexta-feira, 13, os maiores acumulados devem se ater nas zonas do Litoral Norte e Cariri. Volumes são influenciados pelo deslocamento ao oeste do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) Sistema de circulação atmosférica em médios e altos níveis da troposfera, caracterizado por circulação ciclônica em torno de um núcleo relativamente seco, com maior nebulosidade e ocorrência de precipitação nas bordas. , posicionado sobre o oceano Atlântico, além de efeitos locais, como as brisas terrestres e marítimas, e à interação entre relevo, umidade, temperatura e fluxo do vento de Região Nordeste do Brasil. Veja a seguir previsão do tempo detalhada aos próximos dias no Ceará Quinta-feira, 12 Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguarbana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possiblidade de trovoadas isoladas;

Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns; Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. Sexta-feira, 13 Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva;