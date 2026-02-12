Quadra chuvosa atinge mais de 100 cidades no Ceará

Quadra chuvosa: Fortaleza e mais de 100 municípios têm precipitaçõesSenador Sá apresentou o maior índice pluviométrico, com 115 milímetros (mm); previsão do tempo indica aumento de nebulosidade e chuvas no Ceará
Ceará registrou chuvas em 118 municípios, das 7 horas de quarta, 11, às 7 horas desta quinta-feira, 12. As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Senador Sá apresentou o maior índice pluviométrico, com 115 milímetros (mm).
Segundo dados da Funceme, os demais municípios com precipitações foram Aquiraz (110 mm), Lavras da Mangabeira (108 mm), Ipaumirim (102, 5 mm), Baixio (83 mm), Cariús (79 mm), Pindoretama (75 mm) e Umari (71 mm).
Fortaleza marcou 14, 4 mm nas últimas 24 horas.
Litoral Norte, Litoral da Capital e Cariri lideram principais acumulados.
Previsão do tempo indica aumento de nebulosidade e chuvas no Ceará
Ainda conforme a Fundação, o aumento gradual da nebulosidade e chuva no Estado é esperado a partir desta quinta.
Os maiores acumulados de precipitação tendem a se concentrar pela madrugada e início da manhã, principalmente no Cariri, na Jaguaribana, no sul do Sertão Central e Inhamuns e áreas do Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité.
Já para esta sexta-feira, 13, os maiores acumulados devem se ater nas zonas do Litoral Norte e Cariri.
Volumes são influenciados pelo deslocamento ao oeste do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) Sistema de circulação atmosférica em médios e altos níveis da troposfera, caracterizado por circulação ciclônica em torno de um núcleo relativamente seco, com maior nebulosidade e ocorrência de precipitação nas bordas. , posicionado sobre o oceano Atlântico, além de efeitos locais, como as brisas terrestres e marítimas, e à interação entre relevo, umidade, temperatura e fluxo do vento de Região Nordeste do Brasil.
Veja a seguir previsão do tempo detalhada aos próximos dias no Ceará
- Quinta-feira, 12
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité e Jaguarbana, há alta possibilidade de chuva. No Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e Jaguaribana, há possiblidade de trovoadas isoladas;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
- Sexta-feira, 13
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
- Sábado, 14
Madrugada: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva;
Manhã: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Cariri, no sul do Sertão Central e Inhamuns e na faixa litorânea. No Maciço de Baturité, há alta possibilidade de chuva;
Tarde: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com alta possibilidade de chuva isolada no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité e norte do Sertão Central e Inhamuns;
Noite: céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.
10 maiores chuvas por posto do dia
- Senador Sá (Posto: SALÃO): 115 mm;
- Aquiraz (Posto: SÍTIO SAPUCAIA FAGUNDES): 110 mm;
- Lavras da Mangabeira (Posto: ARROJADO): 108 mm;
- Ipaumirim (Posto: IPAUMIRIM): 102, 5 mm;
- Baixio (Posto: BAIXIO): 83 mm;
- Cariús (Posto: CARIÚS): 79 mm;
- Pindoretama (Posto: PINDORETAMA): 75 mm;
- Lavras da Mangabeira (Posto: AMANIUTUBA): 74 mm;
- Umari (Posto: UMARI): 71 mm;
- Lavras da Mangabeira (Posto: SÍTIO TRANQUEIRA): 65 mm.