Francesa busca família biológica no Ceará após teste de DNA

Criada na França, mulher adotada ainda bebê busca raízes no CearáNascida em 1990, Alécia Penin deseja conhecer pais biológicos e sua história. Teste recente apontou possíveis familiares na região de Sobral e Santa Quitéria
Resumo
A certidão de nascimento indica Maria Liduina Dantas de Souza como genitora, mas a mulher negou o parentesco em 2017.
A advogada responsável pela adoção sugeriu que Alícia não conhecesse os pais biológicos.
Um prostíbulo em Canindé, ligado à irmã de Maria Liduina, é apontado como suposto local de tráfico de crianças.
Teste de DNA em plataforma online revelou compatibilidade com possíveis parentes em Sobral e Santa Quitéria.
Alécia já visitou o Brasil em busca de sua história e agora divulga seus contatos para quem tiver informações.
Aos três meses de idade, Alécia Penin foi adotada por um casal de franceses. O registro em sua certidão indica o nascimento em 28 de junho de 1990, no município de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza. Ao longo dos anos, a francesa vem tentando descobrir as próprias origens no território cearense.
Atualmente com 35 anos, Alécia chegou a se encontrar por duas vezes com a advogada responsável pela adoção. Durante a conversa, foi informada de que seria melhor não conhecer os pais biológicos. “E ela me falou que fez mais de 100 adoções internacionais na época”, acrescenta.
O nome completo da pessoa declarada como sua genitora está na certidão de nascimento: Maria Liduina Dantas de Souza. Contudo, ao visitá-la em 2017, a maternidade foi negada pela mulher, que afirmou ter um filho da mesma idade, nascido em 1990, e que teria perdido os documentos há muito tempo.
Durante a visita, também descobriu que a irmã de Maria Liduina era a dona de um prostíbulo em Canindé. O local seria supostamente responsável por tráfico de crianças.
Adotada ainda bebê, Alécia Penin busca suas origens no Ceará
Alécia realizou, recentemente, um teste de DNA na plataforma ‘My Heritage’. A compatibilidade de possíveis parentes apareceu na região de Sobral e Santa Quitéria, ambos municípios cearenses.
“Sempre tive a vontade de conhecer meus pais biológicos e de conhecer minha história”, comenta.
Sobre a infância, descreve que os pais tinham uma padaria ao norte da França e que sempre foi muito amada por sua família. Hoje em dia, mora nas proximidades da cidade francesa de Lille e é formada em Direito, com um mestrado em Direito do Trabalho.
“Aos 18 anos de idade, eu voltei ao Brasil e viajei com meus pais e outra família que adotou brasileiros. Depois, fui ao Brasil em 2014”, relembra. “Eu era voluntária no Educandário Eunice Weaver, em Maracanaú.”
Em seu período como voluntária, recebeu ajuda da diretora do centro e sua história foi exibida na televisão. Depois, brasileiros a auxiliaram na busca pela mulher apontada como sua mãe na certidão de nascimento.
Contato
Caso possua alguma informação que possa ajudar Alécia Penin na busca por sua família no Ceará, entre em contato por meio do e-mail ou telefone:
- E-mail: [email protected]
- Telefone: +33 6 71 38 36 69