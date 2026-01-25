Francesa busca família biológica no Ceará após teste de DNA

Alécia Penin procura os familiares e suas origens no Ceará, após ser adotada por casal francês durante a infância / Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Alécia já visitou o Brasil em busca de sua história e agora divulga seus contatos para quem tiver informações. Aos três meses de idade, Alécia Penin foi adotada por um casal de franceses. O registro em sua certidão indica o nascimento em 28 de junho de 1990, no município de Canindé, a 106,54 km de Fortaleza. Ao longo dos anos, a francesa vem tentando descobrir as próprias origens no território cearense.

Atualmente com 35 anos, Alécia chegou a se encontrar por duas vezes com a advogada responsável pela adoção. Durante a conversa, foi informada de que seria melhor não conhecer os pais biológicos. “E ela me falou que fez mais de 100 adoções internacionais na época”, acrescenta.

O nome completo da pessoa declarada como sua genitora está na certidão de nascimento: Maria Liduina Dantas de Souza. Contudo, ao visitá-la em 2017, a maternidade foi negada pela mulher, que afirmou ter um filho da mesma idade, nascido em 1990, e que teria perdido os documentos há muito tempo. Durante a visita, também descobriu que a irmã de Maria Liduina era a dona de um prostíbulo em Canindé. O local seria supostamente responsável por tráfico de crianças.

Adotada ainda bebê, Alécia Penin busca suas origens no Ceará Alécia realizou, recentemente, um teste de DNA na plataforma ‘My Heritage’. A compatibilidade de possíveis parentes apareceu na região de Sobral e Santa Quitéria, ambos municípios cearenses. “Sempre tive a vontade de conhecer meus pais biológicos e de conhecer minha história”, comenta. Sobre a infância, descreve que os pais tinham uma padaria ao norte da França e que sempre foi muito amada por sua família. Hoje em dia, mora nas proximidades da cidade francesa de Lille e é formada em Direito, com um mestrado em Direito do Trabalho.