CE terá 1° comitê de proteção a povos quilombolas, ciganos e de terreiro

Fortaleza,CE/BR-26.01.20-20.01.26-Lançamento da Plataforma para proteção de terreiros. / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

O Governo do Ceará está estruturando um comitê interinstitucional de proteção aos povos e comunidades tradicionais. Política, primeira do tipo no Estado, foi anunciada nesta terça-feira, 20, durante o II Encontro: Combate ao Racismo Religioso no Ceará, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Leia também | Incêndio na sucata Chico Alves foi causado por bomba rasga lata, diz Pefoce

Denominada de Comitê Interinstitucional de Proteção às Comunidades Quilombolas, Ciganas e de Terreiro, iniciativa será composta por órgãos como a Secretaria da Igualdade Racial (Seir), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Ministério Público (MPCE) e a Defensoria Pública (DPCE).

Também participam instituições como o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Coepir/CE), a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e a União Espírita Cearense de Umbanda (Uecum), além de entidades do Candomblé e de povos ciganos. Representantes de órgãos que vão compor a política estiveram reunidos hoje para falar sobre a criação dela. Próximo passo deve ser encaminhar um decreto para formalizar o comitê.

Conforme Zelma Madeira, titular da Seir, com a política o Estado passa a olhar de forma mais "direcionada" para as demandas desses grupos, permitindo formular ações contra a intolerância religiosa, por exemplo. "A gente vai dar o reconhecimento e a necessidade de proteger esses territórios [...] Eles têm muitos saberes e conhecimentos que muitas [pessoas] desconhecem e em cima desse desconhecimento, de não querer saber, opera uma intolerância religiosa, opera o racismo religioso', explica. Plataforma irá mapear povos de terreiros No evento também foi lançada a plataforma “Encruzilhadas em Rede”, desenvolvida pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS), com o apoio da Seir, e que deve mapear/catalogar o número de terreiros no Estado, entendendo suas necessidades e as violências sofridas.

"Se a gente não sabe quantos (terreiros) têm, quantos são, quem são, como são as estruturas, como elaborar política pública?", pontua Juliana Barroso, titular da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada da SSPDS que está à frente da iniciativa. Plataforma deve ser disponibilizada para uso nesta quarta-feira, 21, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, tanto no site da Supesp como no da Seir. Encontro contou com a participação de povos de terreiro, que foram instruídos a como se cadastrar no sistema.

Entre eles está Mãe Rosa de Xangô, da Casa Traçada de Rei Salomão e Mestra Paulina, terreiro de Umbanda que existe em Aracati desde a década de 1970. Ela lidera projetos de combate ao racismo religioso e afirma que novas políticas chegam como "suporte na luta contra a intolerância religiosa". Fortaleza,CE/BR-26.01.20-20.01.26-Lançamento da Plataforma para proteção de terreiros. Na foto, Suelen Lopes e Jeanne Rogerio(Mãe Jeanne de Iemanjá) Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo "Ser mulher, ser uma sacerdotisa dentro de uma casa, já é um preconceito muito grande. Geralmente é o patriarcado que comanda aí. Então eu vou quebrando muitos preconceitos", pontua.