Navio com 10 toneladas de cocaína fez escala no Ceará

Navio onde foram encontradas 10 toneladas de cocaína fez escala no CENavio foi interceptado por autoridades espanholas em águas internacionais; 13 membros da tripulação foram presos durante a abordagem
O navio mercante camaronês onde foram encontradas quase 10 toneladas de cocaína passou por dois estados brasileiros antes de seguir para águas internacionais.
Informações divulgadas pelo Jornal da Band indicam que a embarcação fez escalas em portos do Ceará e do Pará durante o mês de dezembro, antes de seguir viagem em direção à Europa.
A cargueiro foi interceptado por autoridades policiais da Espanha entre os dias 6 e 7 deste mês de janeiro. Nele, foram encontrados 294 pacotes de cocaína, escondido embaixo de uma carga de sal.
Ao todo, 13 tripulantes da embarcação foram presos, mas não tiveram seus nomes ou nacionalidades divulgados.
A operação contou com cooperação entre autoridades brasileiras, espanholas, portuguesas, norte-americanas e organismos internacionais.
Os procedimentos legais serão conduzidos na Espanha, enquanto a Polícia Federal brasileira acompanha as investigações, mantendo o intercâmbio de informações e o apoio às ações de repressão ao crime organizado transnacional.
Ao O POVO a Polícia Federal (PF) informou que "não comenta investigações em andamento".
