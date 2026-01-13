Navio com 10 toneladas de cocaína fez escala no Ceará

A interceptação foi realizada pela Polícia Nacional da Espanha, com apoio de organismos internacionais e de forças de segurança de diversos países / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O navio mercante camaronês onde foram encontradas quase 10 toneladas de cocaína passou por dois estados brasileiros antes de seguir para águas internacionais. Informações divulgadas pelo Jornal da Band indicam que a embarcação fez escalas em portos do Ceará e do Pará durante o mês de dezembro, antes de seguir viagem em direção à Europa.

