Groenlândia alerta que escolheria seguir com a Dinamarca

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, alertou nesta terça-feira (13) que, se tivessem que escolher, os groenlandeses prefeririam permanecer com a Dinamarca a se juntar aos Estados Unidos, diante da insistência do presidente americano, Donald Trump, em anexar a ilha. "Estamos enfrentando uma crise geopolítica e, se tivermos que escolher entre os Estados Unidos e a Dinamarca agora, escolheremos a Dinamarca", declarou Jens-Frederik Nielsen em uma coletiva de imprensa em Copenhague, ao lado de sua homóloga dinamarquesa, Mette Frederiksen.

A Groenlândia tornou-se o centro de uma grande controvérsia global devido à insistência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em controlar a ilha, um território autônomo da Dinamarca. No fim de semana, Trump chegou a afirmar que seu governo assumiria o controle da Groenlândia — atualmente um território autônomo da Dinamarca — "de um jeito ou de outro". "Há uma coisa que precisa ficar clara para todos: a Groenlândia não quer pertencer aos Estados Unidos. A Groenlândia não quer ser governada pelos Estados Unidos. A Groenlândia não quer fazer parte dos Estados Unidos", disse Nielsen. Por sua vez, Frederiksen admitiu que "há muitos indícios de que a parte mais difícil ainda está por vir".