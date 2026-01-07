Refúgio federal tenta garantir futuro do soldadinho-do-araripe no Ceará

Crescimento urbano descontrolado ameaça sobrevivência do soldadinho-do-araripe / Crédito: Reprodução/Adorepets

Com cerca de 15 centímetros de comprimento, o soldadinho-do-araripe é uma ave endêmica do Ceará. Mesmo sendo um importante símbolo da biodiversidade cearense, a espécie encontra-se ameaçada de extinção, segundo a plataforma Salve, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Visando de garantir a preservação da espécie, em julho de 2025, o Governo Federal, criou o Refúgio de Vida Silvestre Soldadinho-do-Araripe, na cidade do Crato. Atualmente existem cerca de 540 indivíduos adultos.



LEIA TAMBÉM | Conheça a ave que só existe no Ceará e pode ser extinta A descoberta do soldadinho-do-araripe ocorreu em 1996, durante uma expedição liderada pelo pesquisador Artur Galileu de Miranda Coelho, no município de Barbalha, na região do Cariri. Rapidamente, os cientistas identificaram que a espécie também estava presente nos municípios do Crato e de Missão Velha. Desde o ano 2000, a ave era classificada como “criticamente em perigo” de extinção. Em fevereiro de 2025, no entanto, a categoria foi alterada para “em perigo” (EN). Embora a nova classificação seja tecnicamente menos grave, isso não representa, necessariamente, uma melhora no estado de conservação da espécie. Segundo a Salve, a mudança decorre de um ajuste metodológico, conforme as diretrizes da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Com uma área de 4.874 hectares, o refúgio abrange territórios dos três municípios onde a ave habita, permitindo a restauração da vegetação nativa em áreas de ocorrência histórica do soldadinho e contribuindo para a recuperação de sua população. A unidade também protege as escarpas da Chapada do Araripe, florestas úmidas e nascentes, além de outras espécies endêmicas, como a perereca-folha e o caranguejo-de-água-doce. Trata-se de uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável, que permite a coexistência com propriedades privadas, desde que os usos sejam compatíveis com os objetivos de preservação.