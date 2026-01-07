Refúgio federal tenta garantir futuro do soldadinho-do-araripe no Ceará

Refúgio federal tenta garantir futuro do soldadinho-do-araripe no CearáAve exclusiva da Chapada do Araripe permanece em risco de extinção, mesmo após mudança na classificação de ameaça
Com cerca de 15 centímetros de comprimento, o soldadinho-do-araripe é uma ave endêmica do Ceará. Mesmo sendo um importante símbolo da biodiversidade cearense, a espécie encontra-se ameaçada de extinção, segundo a plataforma Salve, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Visando de garantir a preservação da espécie, em julho de 2025, o Governo Federal, criou o Refúgio de Vida Silvestre Soldadinho-do-Araripe, na cidade do Crato. Atualmente existem cerca de 540 indivíduos adultos.
A descoberta do soldadinho-do-araripe ocorreu em 1996, durante uma expedição liderada pelo pesquisador Artur Galileu de Miranda Coelho, no município de Barbalha, na região do Cariri. Rapidamente, os cientistas identificaram que a espécie também estava presente nos municípios do Crato e de Missão Velha.
Desde o ano 2000, a ave era classificada como “criticamente em perigo” de extinção. Em fevereiro de 2025, no entanto, a categoria foi alterada para “em perigo” (EN). Embora a nova classificação seja tecnicamente menos grave, isso não representa, necessariamente, uma melhora no estado de conservação da espécie.
Segundo a Salve, a mudança decorre de um ajuste metodológico, conforme as diretrizes da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).
Enquanto isso, ameaças como a exploração de recursos hídricos e a perda de habitat continuam contribuindo para o declínio populacional. Atualmente, estima-se que existam entre 436 e 540 indivíduos adultos.
Um refúgio para o soldadinho
Com o objetivo de garantir a preservação da espécie, o Governo Federal criou, em 2 de julho de 2025, o Refúgio de Vida Silvestre Soldadinho-do-Araripe, localizado no município do Crato.
Com uma área de 4.874 hectares, o refúgio abrange territórios dos três municípios onde a ave habita, permitindo a restauração da vegetação nativa em áreas de ocorrência histórica do soldadinho e contribuindo para a recuperação de sua população.
A unidade também protege as escarpas da Chapada do Araripe, florestas úmidas e nascentes, além de outras espécies endêmicas, como a perereca-folha e o caranguejo-de-água-doce.
Trata-se de uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável, que permite a coexistência com propriedades privadas, desde que os usos sejam compatíveis com os objetivos de preservação.
Características do soldadinho
O soldadinho-do-araripe é uma ave de pequeno porte, medindo cerca de 15 centímetros de comprimento e pesando cerca de 20 gramas. Apesar do tamanho reduzido, chama atenção pela beleza marcante, especialmente durante o período reprodutivo.
Há uma acentuada diferença na espécie. O macho apresenta plumagem branca que cobre quase todo o copo, exceto pelas assas e calda que são pretas. Além disso, possui um vistoso vermelho carmim que cobre a cabeça, o pescoço e se estende até o meio do dorso.
Já a fêmea possui coloração mais discreta, em tons predominantemente verde-oliva e o ventre acinzentado, o que favorece a camuflagem na floresta.
A espécie habita áreas de floresta úmida associadas a nascentes, cursos d’água e brejos nas encostas da Chapada do Araripe. Seu tempo de vida na natureza é estimado em até 8 anos, podendo variar conforme as condições ambientais.
Extremamente dependente desse ecossistema específico, o soldadinho-do-araripe é considerado um dos mais importantes exemplos de exclusividade e vulnerabilidade da fauna brasileira.