Crescimento urbano ameaça sobrevivência do soldadinho-do-araripe

Crescimento urbano descontrolado ameaça sobrevivência do soldadinho-do-araripe / Crédito: Reprodução/Adorepets

O avanço urbano na região do Cariri, no Ceará, tem sido apontado como o maior risco à sobrevivência do soldadinho-do-araripe, ave endêmica da Chapada do Araripe, que está ameaçada de extinção. À Rádio O POVO CBN Cariri, o chefe da unidade local do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Carlos Augusto Pinheiro, destacou que o território natural da espécie está sendo rapidamente transformado pela expansão urbana descontrolada, que avança sobre encostas, áreas de nascente e trechos ainda preservados da mata úmida onde o pássaro se abriga.