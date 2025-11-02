MCMV: 500 moradias serão entregues em Itapipoca nesta segunda, 3

MCMV: 500 moradias serão entregues em Itapipoca nesta segunda-feira, 3O conjunto de casas consiste no Residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes, que deve abrigar cerca de 2 mil pessoas
Quinhentas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida serão entregues em Itapipoca, município a 136,55 km de Fortaleza, nesta segunda-feira, 3. Solenidade de entrega será às 10h.
O conjunto de casas consiste no residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes, apelidado pela Prefeitura de "maior bairro planejado de Itapipoca".
Lá morarão cerca de duas mil pessoas, das quais 417 famílias são atendidas pelo Bolsa Família ou pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nestes casos, as moradias serão 100% subsidiadas.
Cada residência tem área privativa de 46,84 m². Além delas, o equipamento conta com biblioteca, campo, praça, playground, academia ao ar livre e sistema de esgotamento sanitário.
Local recebeu investimentos de mais de R$ 57 milhões por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).
Obra parte do Governo Federal, Governo do Ceará e Prefeitura de Itapipoca. A solenidade de entrega contará com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho (MDB), do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito de Itapipoca, Felipe Pinheiro (PT), entre outras autoridades.
Serviço
O quê? Entrega de residencial do programa Minha Casa, Minha Vida em Itapipoca
Quando? 3 de novembro de 2025 (segunda-feira) às 10h
Onde? Residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes – Rua Santa Rita, s/n, Vila Jardim, Itapipoca.