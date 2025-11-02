MCMV: 500 moradias serão entregues em Itapipoca nesta segunda, 3

Prefeito de Itapipoca visita obras do Residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes, a ser entregue nesta segunda, 3 / Crédito: Reprodução/Prefeitura de Itapipoca

Quinhentas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida serão entregues em Itapipoca, município a 136,55 km de Fortaleza, nesta segunda-feira, 3. Solenidade de entrega será às 10h. O conjunto de casas consiste no residencial Vicente Antenor Ferreira Gomes, apelidado pela Prefeitura de "maior bairro planejado de Itapipoca".

Lá morarão cerca de duas mil pessoas, das quais 417 famílias são atendidas pelo Bolsa Família ou pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Nestes casos, as moradias serão 100% subsidiadas. Cada residência tem área privativa de 46,84 m². Além delas, o equipamento conta com biblioteca, campo, praça, playground, academia ao ar livre e sistema de esgotamento sanitário. Local recebeu investimentos de mais de R$ 57 milhões por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).