Tupi-nheengatu: conheça a língua indígena mais falada no Ceará

Imagem de apoio ilustrativo. Povos indígenas do Ceará falam pelo menos 51 línguas nativas / Crédito: FABIO LIMA

O Tupi-nheengatu é a língua indígena mais falada no Ceará, de acordo com o Censo Demográfico 2022. Dados divulgados nesta sexta-feira, 24, mostram que os povos originários residentes no Estado falam pelo menos 51 línguas indígenas. Ao todo, o Ceará tinha 873 indígenas com 2 anos ou mais que falavam ou utilizavam línguas indígenas em 2022, o equivalente a 1,6% do total da população de povos originários do Estado.

Originária da família linguística Tupi-guarani, a língua tupi-nheengatu é falada por 200 indígenas no Estado, segundo as informações do recenseamento. Isso representa 22,9% dos falantes. No Brasil, 13.070 pessoas são falantes da língua. Para o professor de tupi-nheengatu, cacique Purumã Potyguara Wirawasu, o número de falantes deve ser ainda maior do que o registrado no Censo. Escute a língua Tupi-nheengatu: Desde o início dos anos 2000, ativistas e pesquisadores indígenas dos povos Potyguara, Tabajara, Gavião e Tubiba-Tapuia trabalham na retomada linguística do nheengatu no Ceará. Purumã explica que muitas palavras utilizadas na terra indígena Serra das Matas, localizada nos municípios de Monsenhor Tabosa e Tamboril, eram de origem tupi-nheengatu. No entanto, não havia uma disseminação sistematizada da língua.

A partir da pesquisa conduzida pela ativista Teka Potiguara, que ligou os termos usados no Ceará à língua nheengatu falada na região amazônica, aulas de tupi-nheengatu começaram a ser ofertadas na aldeia Mundo Novo, a 18 km da sede de Monsenhor Tabosa. Nesse processo de resgate cultural, materiais didáticos de alfabetização na língua foram produzidos, brincadeiras e cantigas tradicionais foram traduzidas e professores foram formados para repassar a língua adiante. No canal do Youtube mantido por Purumã, é possível ver registros de aulas da língua realizadas nos territórios indígenas da Serra das Matas.