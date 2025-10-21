Ceará registra chuva em 34 municípios nesta terça-feira, 21

Na avenida Domingos Olímpio, no bairro Farias Brito, semáforos apresentaram instabilidade após as chuvas / Crédito: Levi Macêdo / Especial para O POVO

O Ceará registrou chuva em 34 municípios entre às 7 horas de segunda-feira, 20, e às 7 horas desta terça-feira, 21. O maior acumulado foi notificado na cidade de Potengi (128 mm), na região do Sertão Central e Inhamuns, localizada a 546,64 km de Fortaleza, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Na região do Cariri, o município de Caririaçu registrou um acumulado máximo de 89 mm, no posto Vila Feitosa. As cidades de Araripe (76 mm), Jati (72 mm) e Porteiras (51 mm) também tiveram acumulados acima dos 50 mm.

Confira os maiores acumulados de chuva nesta terça-feira, 21: Potengi (Vila Alecrim): 128 mm



Potengi (Potengi): 115 mm



Caririaçu (Vila Feitosa): 89 mm



Araripe (Brejinho): 76 mm



Jati (Sítio Macapá): 72mm



Porteiras (Sítio Saco): 51 mm



Ipaumirim (Ipaumirim): 49,4 mm



Caririaçu (Caririaçu): 49 mm



Nova Olinda (Nova Olinda): 44 mm



Tarrafas (Tarrafas): 40 mm Semáforos de Fortaleza apresentam instabilidade após chuvas Em Fortaleza, o maior acumulado de chuva registrado até às 8 horas desta terça-feira, 21, foi de 0,6mm, no posto Caça e Pesca. Apesar do baixo acumulado de chuva, moradores relataram instabilidades em alguns semáforos da cidade após a precipitação.