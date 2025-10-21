Ceará registra chuva em 34 municípios nesta terça-feira, 21

Ceará registra chuva em 34 municípios nesta terça-feira, 21O município de Potengi, na região do Sertão Central e Inhamuns, registrou o maior acumulado do dia, com 128 mm
O Ceará registrou chuva em 34 municípios entre às 7 horas de segunda-feira, 20, e às 7 horas desta terça-feira, 21. O maior acumulado foi notificado na cidade de Potengi (128 mm), na região do Sertão Central e Inhamuns, localizada a 546,64 km de Fortaleza, conforme balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Na região do Cariri, o município de Caririaçu registrou um acumulado máximo de 89 mm, no posto Vila Feitosa. As cidades de Araripe (76 mm), Jati (72 mm) e Porteiras (51 mm) também tiveram acumulados acima dos 50 mm.
Confira os maiores acumulados de chuva nesta terça-feira, 21:
- Potengi (Vila Alecrim): 128 mm
- Potengi (Potengi): 115 mm
- Caririaçu (Vila Feitosa): 89 mm
- Araripe (Brejinho): 76 mm
- Jati (Sítio Macapá): 72mm
- Porteiras (Sítio Saco): 51 mm
- Ipaumirim (Ipaumirim): 49,4 mm
- Caririaçu (Caririaçu): 49 mm
- Nova Olinda (Nova Olinda): 44 mm
- Tarrafas (Tarrafas): 40 mm
Semáforos de Fortaleza apresentam instabilidade após chuvas
Em Fortaleza, o maior acumulado de chuva registrado até às 8 horas desta terça-feira, 21, foi de 0,6mm, no posto Caça e Pesca.
Apesar do baixo acumulado de chuva, moradores relataram instabilidades em alguns semáforos da cidade após a precipitação.
Na avenida Domingos Olímpio, no bairro Farias Brito, imagens mostram semáforos piscando e outros apagados. Situação semelhante foi registrada nas avenidas Aguanambi, no bairro José Bonifácio, e Antônio Sales, no bairro Joaquim Távora.
O POVO procurou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) para apurar as circunstâncias da instabilidade. A matéria será atualizada após o retorno.