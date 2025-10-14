Chuva ajudou no combate a incêndios na Chapada dos Veadeiros

Os incêndios que, desde o dia 28 de setembro, atingem áreas da Chamada dos Veadeiros, no Goiás, foram praticamente extintos com a ajuda das chuvas na região.

“No momento, apenas um foco permanece ativo, na região de Procópia, no Território Kalunga, onde as equipes seguem em combate. Os demais focos foram extintos e continuam sob monitoramento para evitar qualquer reignição”, acrescentou o instituto.

Um dos incêndios teve início nas proximidades do povoado Cormari. Ele chegou a atingir o parque, onde foi combatido de forma mais intensa pelas equipes de contenção do fogo.

A operação de combate contou com 211 pessoas envolvidas, entre servidores e brigadistas do Ibama/Prevfogo, ICMBio, Rede Contra Fogo, Brivac, Brigada de São Jorge e Brigada Cerrado em Pé.