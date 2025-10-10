Como são feitos os testes de intoxicação por metanol no Ceará?

Imagem de apoio ilustrativo. As amostras dos dois novos casos foram coletadas para análise laboratorial na Perícia Forense do Ceará (Pefoce) / Crédito: Mirelle Faleiro/Pefoce

Todo esse processo é feito a partir de Boletim de Ocorrência (B.O) registrado pelo hospital, já que a Pefoce é vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e seus recursos devem ser utilizados na apuração de inquéritos policiais. Devido ao caráter extraordinário de crise sanitária, as secretarias da Saúde e Segurança já estabeleceram que todos os B.Os poderão ser realizados online, a fim de acelerar a análise dos exames. "As amostras são encaminhadas à Pefoce, são amostras de sangue e urina, que precisam ter toda uma identificação do pacientes e estarem lacradas. A partir do momento em que elas chegam na Pefoce, o nosso objetivo não é de dar o diagnóstico, é de informar se existe ou não a presença do metanol nociva ao organismo do paciente", explica a perita legista e supervisora do Nutof, Juliana Ibiapina.

Juliana Ibiapina - Supervisora do Núcleo de Toxicologia Forense Crédito: Divulgação Pefoce Mestra em farmacologia, Ibiapina também pontua que concentrações de metanol plasmático (quantidade presente na corrente sanguínea) acima de 200 miligramas por litro (mg/L) já comprovam a intoxicação, mas que dosagens menores também podem ser prejudicais à saúde. "O metanol não é para ser encontrado. Não é uma substância endógena, ou seja, não é uma substância produziada pelo nosso organismo. Não existe nenhuma concentração mínima aceitável que deve ser encontrada no sangue. Qualquer concentração já pode ser nociva", afirma.

Como são feitos os testes de contaminação de garrafas? Além dos exames em humanos, a Pefoce também tem periciado garrafas com suspeita de contaminação por metanol. Os recipientes são frutos de apreensões como a realizada em Itaitinga na sexta-feira passada, 3, onde 60 mil unidades de cachaça foram confiscadas por falta de nota fiscal. Nesses casos, a polícia ou outro órgão estadual responsável pela apreensão realiza o B.O eletrônico e envia as garrafas para análise no Núcleo de Química Forense (Nuqfo), que realiza testes visuais e químicos para detectar a substância. Material coletado em pacientes para testes de presença de metanol em bebidas destiladas no Ceará Crédito: MIRELE FALEIRO/ PEFOCE