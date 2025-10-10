Como são feitos os testes de intoxicação por metanol no Ceará?Exames são feitos a partir de amostras de sangue e urina dos pacientes; testes em garrafas são feitos a partir das análises dos rótulos e procedimentos químicos
Desde o último sábado, 4, o Ceará registrou oito suspeitas de pessoas intoxicadas por metanol, oriundas dos municípios de Quixeramobim (2), Aquiraz, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Fortaleza (2) e Juazeiro do Norte.
Os primeiros seis casos já foram descartadas após os pacientes testarem negativo para a presença da substância no corpo. Os outros dois casos notificados nessa quinta-feira, 9, estão em investigação. Mas você sabe como são feitos esses exames?
Como são feitos os testes de intoxicação por metanol no Ceará
Aqui no Estado, os testes são feitos pelo Núcleo de Toxicologia Forense (Nutof), braço da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Assim que um paciente chega ao hospital sob suspeita de intoxicação, a unidade realiza exames de sangue e urina, que são enviados para análise no Nutof.
São os profissionais do Núcleo quem atestam a presença ou não de metanol no corpo. O resultado dos exames é então enviado para o hospital onde o paciente está internado para que a equipe médica finalize o diagnóstico.
Todo esse processo é feito a partir de Boletim de Ocorrência (B.O) registrado pelo hospital, já que a Pefoce é vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e seus recursos devem ser utilizados na apuração de inquéritos policiais.
Devido ao caráter extraordinário de crise sanitária, as secretarias da Saúde e Segurança já estabeleceram que todos os B.Os poderão ser realizados online, a fim de acelerar a análise dos exames.
"As amostras são encaminhadas à Pefoce, são amostras de sangue e urina, que precisam ter toda uma identificação do pacientes e estarem lacradas. A partir do momento em que elas chegam na Pefoce, o nosso objetivo não é de dar o diagnóstico, é de informar se existe ou não a presença do metanol nociva ao organismo do paciente", explica a perita legista e supervisora do Nutof, Juliana Ibiapina.
Mestra em farmacologia, Ibiapina também pontua que concentrações de metanol plasmático (quantidade presente na corrente sanguínea) acima de 200 miligramas por litro (mg/L) já comprovam a intoxicação, mas que dosagens menores também podem ser prejudicais à saúde.
"O metanol não é para ser encontrado. Não é uma substância endógena, ou seja, não é uma substância produziada pelo nosso organismo. Não existe nenhuma concentração mínima aceitável que deve ser encontrada no sangue. Qualquer concentração já pode ser nociva", afirma.
Como são feitos os testes de contaminação de garrafas?
Além dos exames em humanos, a Pefoce também tem periciado garrafas com suspeita de contaminação por metanol. Os recipientes são frutos de apreensões como a realizada em Itaitinga na sexta-feira passada, 3, onde 60 mil unidades de cachaça foram confiscadas por falta de nota fiscal.
Nesses casos, a polícia ou outro órgão estadual responsável pela apreensão realiza o B.O eletrônico e envia as garrafas para análise no Núcleo de Química Forense (Nuqfo), que realiza testes visuais e químicos para detectar a substância.
A primeira fase de testes é visual, com verificação dos lacres, rótulos e coloração da bebida. Em seguida, o conteúdo da embalagem é submetido a cromatografia, técnica que permite identificar quais substâncias estão presentes em um líquido.
"É uma análise qualitativa e quantitativa. Ela diz se existe a presença do metanol e qual é a concentração daquele metanol dentro da bebida", afirma Ibiapina.
Esses são os testes que têm sido realizados nas 60 mil garrafas apreendidas em Itaitinga. Exames iniciais feitos em parte da carga apreendida apontaram para a ausência de metanol nas embalagens.
A Pefoce ainda realiza testes para analisar o restante das garrafas. O laudo final deve ser divulgado até a próxima sexta-feira, 10.
