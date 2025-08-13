PM é suspeito de matar próprio tio dentro de táxi e de participar de golpe de aluguel carros no CE

Foto de apoio ilustrativo. PM segue em liberdade e CGD instaurou conselho disciplinar para apurar conduta do agente / Crédito: Divulgação/SSPDS

Um policial militar é suspeito de matar o próprio tio dentro de um táxi em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e de participar de um golpe de aluguel de carros em Fortaleza. Os dois processos criminais tramitam na Justiça do Ceará, enquanto o agente segue em liberdade. As ações criminosas aconteceram em 2017 e 2021.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) instaurou um conselho disciplinar contra o policial, identificado como Kaio Willian Rosa Costa, para apurar o crime de homicídio. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), na sexta-feira, 8. O agente foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por crime doloso contra o tio, quando há intenção de matar. A vítima, Cleiuson Rosa Santiago, foi encontrada morta dentro de um carro modelo Chevrolet Spin, na estrada da Tucunduba, em Caucaia. Leia Mais | Corrupção policial na Grande Messejana: câmeras em viaturas incriminaram PMs Na publicação, a CGD informou que as condutas do policial militar “violam os valores militares e deveres éticos”. O órgão também deverá apurar a “incapacidade” do agente para permanecer nos quadros da Corporação Militar.

Golpe de carros alugados No processo que tramita sobre o caso de golpes de aluguel de carros, o agente é suspeito de integrar um grupo suspeito de estelionato e venda irregular de veículos na Capital. Ele e mais três mulheres foram denunciadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), no dia 24 maio de 2021, pelas condutas criminosas de estelionato e associação criminosa. Além do policial militar, também são acusadas de integrar o grupo criminoso Carolina Carla Gomes Souza, Joenya Kerbia Gondim de Miranda e Socorro Monteiro da Silva. A Justiça do Ceará recebeu a denúncia um dia após a apresentação do documento pelo Ministério Público, tornando os quatro réus na ação penal. Conforme o documento, à qual O POVO teve acesso, o policial é apontado como namorado da denunciada Carolina Carla. O agente atuava como uma espécie de segurança. Em um dos depoimentos de Joenya, é apontado que o PM acompanhava a companheira nas negociações dos veículos.

Leia Mais | Drone teria flagrado momento em que PMs recebiam propina no Coaçu A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) iniciou a investigação após uma vítima registrar boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de seu carro. Ele afirmou que teria alugado o seu carro por meio das redes sociais num grupo chamado “Grupo de Aluguéis de Veículos”. Segundo ele, o carro foi entregue a uma das denunciadas, que “sumiu” com o automóvel. A vítima relatou aos policiais que a denunciada estaria tentando alugar o carro de um colega dele, que teria marcado um encontro com a suspeita para mostrar o veículo.