Ceará: 17 cidades com chuvas e tempo estável; Fortaleza teve 10 mm

Após o fim da quadra chuvosa, Ceará registra precipitações isoladas em 17 cidades, e predomínio de tempo estável nesta quinta-feira, 5 / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou chuva em 17 cidades entre 7 horas de quarta-feira, 4, e 7 horas desta quinta-feira, 5. As precipitações se concentram principalmente nas regiões do Cariri, Ibiapaba e Litoral de Fortaleza. NA Capital, a precipitação da madrugada e início da manhã foi de 10mm. LEIA MAIS - Quase 60% do Ceará teve chuvas abaixo da média em 2025, aponta Funceme

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Com 25 milímetros (mm), o posto Sitio Saco, na cidade de Porteiras, registrou o maior acumulado de chuva observado, seguido dos postos das cidades de São Gonçalo do Amarante (20.2 mm) e Juazeiro do Norte (19 mm). Conforme os dados da Funceme, os demais locais foram Milagres (16.2 mm), Mombaça (13.4 mm), Fortaleza (10 mm) e Farias Brito (8.6 mm). As análises anteriores da Funceme apontavam chance de precipitação moderada nas regiões cearenses do Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Sertão Central e Inhamuns durante a madrugada e manhã desta quinta-feira, 5.

O órgão também informa que as chuvas passageiras podem ser esperadas na região centro-norte do Ceará no período da manhã e tarde da próxima sexta-feira, 6.

Confira as temperaturas do ar nas últimas 24 horas

Máximas

28.4 °C: Fortaleza - Praia do Futuro



Fortaleza - Praia do Futuro 27.7 °C: Jaguaruana



Jaguaruana 27.1 °C: Morada Nova



Morada Nova 26.1 °C: Fortaleza - Itaperi



Fortaleza - Itaperi 25.9 °C: Quixadá

Mínimas