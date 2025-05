Ceará lidera a entrega de cisternas e outras tecnologias, com 17,7 mil

Em números absolutos, o Ceará desponta como o estado que mais recebeu cisternas e tecnologias de abastecimento: 17,7 mil nos últimos dois anos. A quantidade, divulgada nesta quarta-feira, 28, como parte do Programa Cisternas, equivale a 46% das 40.994 contratações efetuadas.

Além do Estado, mais três possuem um percentual de entregas que supera 40% do total contratado: Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. O estado gaúcho lidera percentualmente, com 49% das 509 contratações (248 cisternas entregues).