O que se sabe sobre fraude no INSS que levou Lula a demitir presidente do órgão

Polícia Federal A Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quarta, estima que o esquema envolva R$ 6,3 bilhões

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto foi demitido do cargo após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e da Controladoria-Geral da União (CGU).

A exoneração é assinada pela ex-ministra Miriam Belchior, atual secretária-executiva da Casa Civil do governo. O ministro titular, Rui Costa, está de férias.