Em 12 anos, Ceará registrou mais de 140 mil acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho

Entre 2012 e 2023, foram registradas 675 mortes e 50.358 afastamentos do trabalho com concessão de benefício por afastamento no Estado

Somente no Ceará , as estatísticas apontam que, no mesmo período, esse número chegou a 140.400 notificações, incluindo subnotificações, acidentes típicos, acidentes de trajeto e doenças ocupacionais.

Um levantamento realizado pela Superintendência Regional do Trabalho no Ceará (SRT-CE) revelou que, entre 2012 e 2023, o Brasil registrou 7.492.570 acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho .

Com o objetivo de promover o debate sobre Segurança e Saúde no Trabalho na contemporaneidade, auditores fiscais do Ministério do Trabalho realizaram, nessa quarta-feira, 23, a abertura da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho 2025 (Canpat 2025), com o tema "SESMT e CIPA - Protegendo vidas no Trabalho", em Fortaleza.

O evento, celebrado na sede da Superintendência Regional do Trabalho no Ceará, tem como foco o fortalecimento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) no ambiente de trabalho, instrumentos de prevenção de acidentes.

De acordo com dados das Comunicações de Acidente de Trabalho (CATs), documentos oficiais que registram acidentes e doenças ocupacionais, foram reportados 9.296 acidentes de trabalho no Ceará em 2024, sendo 62 fatais. Este ano, já foram notificados 2.745 acidentes no Estado, dos quais 7 resultaram em óbitos.

A auditora fiscal do trabalho e chefe do setor de segurança e saúde da Superintendência do Trabalho, Maria Ervanis Brito, ressalta a importância de debater e divulgar informações ligadas a segurança no trabalho, com o objetivo de reduzir os números de doenças e acidentes que afetam os trabalhadores.