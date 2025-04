Domingo de Páscoa deve seguir com céu nublado; veja previsão do tempo

A previsão do tempo para este domingo de Páscoa, 20, é de clima chuvoso no norte do Estado; balanço é divulgado pela Funceme

A previsão para este domingo de Páscoa, 20, é de céu nublado em Fortaleza e demais regiões do Estado, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Após uma madrugada com chuvas no litoral, as precipitações moderadas devem seguir em grande parte do norte da Jaguaribana, litoral do Pecém, Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns.

Segundo o boletim, o clima chuvoso continua ocorrendo no norte do Estado, com chuvas mais concentradas na região do litoral Norte e da Ibiapaba.