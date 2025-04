Servidores da Saúde do Estado cobram pagamento de ascensões atrasadas

Profissionais criticam falta de diálogo com o governo e perdas financeiras por atraso no pagamento das ascensões funcionais

Representantes do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde) e do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará (Senece) fizeram ato na manhã desta quarta-feira, 16, durante assinatura das ordens de serviço para a construção do Campus Iracema e do novo Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC), no Poço da Draga.

Servidores públicos da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) denunciam o atraso no pagamento das ascensões funcionais , que já somam três ciclos vencidos, e um quarto prestes a vencer.

Profissionais afirmam que são os únicos no estado com esses níveis de ascensão pendentes.

De acordo com Gilvana Lopes, dirigente sindical do Sindsaúde e vice-presidente do Senece, a situação persiste desde 2021: “Nós somos a única secretaria hoje no Ceará que se encontra com três ascensões em atraso. Na época do governador Camilo, acumulamos dez ascensões e ele pagou, mas sem retroativo. Nos causou grande perda”, afirmou.

As ascensões funcionais representam progressões na carreira dos servidores, baseadas em critérios como cursos realizados e participações em comissões. A progressão é avaliada pela Sesa e implica um aumento de 5% no salário do profissional, o que impacta todas as gratificações atrasadas.