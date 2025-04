Seduc reúne 780 gestores educacionais para discutir redução das desigualdades nas escolas

Seminário de Diretores 2025 - Gestão Escolar para Equidade Transformar as Aprendizagens, realizado no Centro de Eventos / Crédito: FÁBIO LIMA

A Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) começou nesta quarta-feira, 9, a realização de evento com mais de 780 gestores educacionais de todo o Estado. A programação, que termina nesta quinta-feira, 10, discute a gestão escolar com foco na redução das desigualdades e inclusão de estudantes autistas nas escolas. LEIA MAIS | Matrículas de educação especial triplicam em 10 anos no Ceará

A abertura do "Seminário de Diretores(as) 2025 – Gestão Escolar para Equidade: Transformar as Aprendizagens e Reduzir as Desigualdades" ocorreu nesta quarta e contou com autoridades de todo o Estado, além de especialistas no assunto. Evento ocorre no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Durante o seminário, os gestores educacionais debateram temas como educação ambiental e emergência climática, equidade racial, direitos humanos, uso de dados na tomada de decisão, gestão educacional transformadora e recomposição das aprendizagens. Com o objetivo de discutir e consolidar práticas inovadoras de gestão escolar, o evento reuniu convidados especialistas para pensar nos desafios da educação pública do Ceará. A secretaria da Educação do Estado, Eliana Estrela, falou sobre a importância da adaptação das escolas no Estado. "A inclusão sempre é pauta, até porque nós precisamos de uma escola cada vez mais equânime e mais inclusiva", afirma Eliana.

Gestores compartilham experiências O Seminário teve a presença da gestora educacional Lucélia Calvino, responsável pela Escola Família Agrícola Padre Eliésio dos Santos, em Ipueiras, considerada a melhor escola pública de ensino médio do Ceará, com nota de 7,5 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Lucélia destaca a parceria com as famílias como de "fundamental importância" para o resultado atingido pela escola. "É um trabalho de muitas mãos envolvidas nesse processo todo para que nós possamos obter o resultado desejado e dizer que no campo é possível", disse Lucélia.

A gestora falou ainda da importância do ensino para jovens da zona rural: "Nós somos uma escola do campo, uma educação do campo que transforma, que liberta e emancipa o jovem que onde eles possam ter realmente uma qualidade de vida", completou. Diretor da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Jenny Gomes, no bairro Aeroporto, Marcos Bezerra elogiou a iniciativa do Estado. "Isso é muito importante porque mostra que o estado do Ceará tá preocupado com as minorias, tá preocupado com essa questão [...] Então, esse é o momento que nós estamos aqui para crescer, para poder aprender a ver mais novidade com relação não apenas à lei da maneira de ser, mas pessoas, dos pensamentos, isso é uma crescente no estado do Ceará", afirmou Marcos.