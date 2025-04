Parte do Ceará tem risco potencial de chuvas até às 10h desta quinta, 3

Parte do Ceará terá maiores condições para chuvas mais intensas até às 10h desta quinta-feira, 3. Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, norte da região Jaguaribana e região Sul apresentam risco potencial aviso meteorológico da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O Estado deve continuar com nebulosidade variável e chuva isolada em todas as suas macrorregiões até sexta-feira, dia 4, segundo a previsão do tempo.

Os eventos mais significativos devem se concentrar nos municípios da faixa litorânea e na porção leste do estado e sul do Estado. Nas demais regiões, as chuvas tendem a ser isoladas e de curta duração.

No Cariri e Jaguaribana, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas pela manhã, enquanto à tarde há previsão de chuva na região noroeste do estado.

Nesta madrugada e na manhã desta quinta-feira, a precipitação deve atingir o Litoral de Fortaleza, o Litoral do Pecém, o Maciço de Baturité e partes do Sertão Central e Inhamuns.

Para esta quarta-feira, dia 2, a nebulosidade permanecerá variável em todo o Estado, com as chuvas mais significativas concentradas no Cariri e no sul de Jaguaribana, onde há chances de raios e rajadas de vento.

Manhã: Céu nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

Madrugada: Céu nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuvas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente fortes, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité e Jaguaribana. Nas demais regiões, chuvas isoladas e passageiras de intensidade fraca.

Noite: Céu variando de poucas nuvens a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Litoral Norte, na Ibiapaba, Jaguaribana e no Cariri. No Litoral de Fortaleza, alta possibilidade de chuva isolada.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado com chuva no Litoral Norte, Ibiapaba, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza e do Pecém, chuvas isoladas e alta possibilidade de chuva isolada no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuva isolada no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Ibiapaba e Jaguaribana.

Sexta-feira, 4

Madrugada: Céu nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuvas de intensidade fraca a moderada, ocasionalmente fortes, no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Maciço de Baturité, Cariri e Jaguaribana. Nas demais regiões, chuvas isoladas e passageiras de intensidade fraca.