Há 20 anos sem reformas, Igreja do Rosário segue sem perspectiva de restauro

Em Fortaleza, um dos templos que mais preocupa quanto aos danos em sua estrutura é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na Praça General Tibúrcio, no centro. O templo é o mais antigo da Capital, construído em 1753.

“Porém, no caso de templos religiosos, muitas vezes a Diocese não dispõe de recursos suficientes para cobrir sozinha todas as etapas de manutenção e restauração”, comenta Esequiel Mesquita, especialista em Patrimônio Cultural e professor do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC).

De acordo com o Decreto-Lei em vigor desde 1937, que estabelece as diretrizes para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, a responsabilidade pela manutenção e conservação do bem protegido é do seu proprietário.

Em nota, a Secult informou que recebeu, em agosto de 2023, um pedido da Mitra Diocesana de Fortaleza para auxílio na restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. No entanto, a solicitação não apresentava informações técnicas essenciais. Em outubro, arquitetos contratados pela Diocese foram recebidos pela Secretaria para orientações sobre a intervenção.

Assim, em agosto de 2022, a Arquidiocese de Fortaleza encaminhou uma Carta de Restauração à Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE), para solicitar autorização para as obras e financiamento para a obra. Contudo, na época, a Secult informou que o documento com o pedido não estava completo e carecia de informações necessárias.

O POVO entrou em contato com a Arquidiocese de Fortaleza para obter esclarecimentos sobre o andamento do processo de restauração. A matéria será atualizada quando houver retorno.

Veja a íntegra da nota da Secult sobre o assunto:

A Secult informou que recebeu, em agosto de 2023, o pedido da Mitra Diocesana de Fortaleza para auxílio na realização de intervenções na Igreja de Nossa Senhora do Rosário por meio do Ministério Público do Ceará (MP-CE).

Naquele momento, o pedido não apresentava as informações necessárias para que a Secretaria se pronunciasse sobre a solicitação, como o projeto de restauro e especificação das atividades a serem realizadas, dentre outros itens.

Em outubro de 2023, os arquitetos contratados pela Diocese e responsáveis pela elaboração do projeto de restauro e reforma da Igreja foram recebidos pela Secretaria para orientações sobre a intervenção na Igreja.

Um novo projeto com o detalhamento sobre a obra foi encaminhado para esta Secretaria, em abril de 2024, e teve a proposta de realização das ações de restauro e manutenção deferida, em julho de 2024, após análise técnica pela Coordenadoria de Patrimônio e Memória.

Esta análise é necessária, pois a Igreja é tombada pelo Governo do Ceará. A Secult Ceará, até o momento, não possui previsão para este investimento. Ressalta-se que, conforme a legislação estadual, compete aos proprietários a manutenção e o restauro de bens tombados de propriedade privada.

Moradores de rua vivem no entorno da primeira igreja de Fortaleza



O POVO visitou a Igreja Nossa Senhora do Rosário na manhã desta sexta-feira, 7, e a encontrou fechada. Coincidentemente, a abertura do Ano Jubilar nas Regiões Episcopais ocorreu no mesmo dia, o que impossibilitou a visita ao interior da Igreja.



A Igreja localizada Praça dos Leões também é chamada de Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O templo foi construído pelos escravos e negros libertos durante o período colonial, já que na época muitos negros eram impedidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos.



Durante toda a manhã, os católicos encontraram a Igreja trancada. Um deles foi o servidor público Júlio César, de 63 anos, que trabalha perto, costuma comparecer todos os dias ao local para rezar. Em conversa, ele elogia o fato de o espaço ser todo feito de madeira, inclusive o piso interno. No entanto, ele considera o local abandonado e com forte mau cheiro.



"Além disso, há pichações por toda parte, feitas por vândalos. Eles nem respeitam o ambiente. As pessoas fazem todo tipo de coisa aqui", lamenta o funcionário público, apontando para as portas mal acabadas e enferrujadas. Ele acredita que o problema está apenas na localização. Uma vez dentro da Igreja, é considerado seguro e confortável.



De acordo com o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Esequiel Mesquita, a reabilitação da Igreja do Rosário deve contemplar a recuperação integral da estrutura: "Incluindo alvenaria, cobertura, pisos, fachadas e fundações, além da implantação de sistemas de drenagem e instalações elétricas", comenta.

Restauração do patrimônio no Ceará

Na esfera federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deve destinar R$ 771 milhões do Novo PAC para 249 ações de preservação do patrimônio cultural no Brasil. Desse total, R$ 730 milhões serão destinados à restauração, requalificação e recuperação de bens culturais, e R$ 41 milhões à contratação de projetos para planejamento de ações.

No total, estão previstas 144 obras de restauração no Brasil. No Ceará, cinco estão em andamento ou previstas: em Aracati, a restauração do Museu Jaguaribano (projeto em elaboração); e em Sobral, a restauração da Igreja das Dores, do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, do Museu Dom José e do Teatro (todos em andamento).

Das 800 inscrições para projetos de preservação do patrimônio cultural, 105 foram selecionadas para arquitetura e engenharia. No Ceará, quatro projetos foram aprovados: a restauração do Theatro José de Alencar, em Fortaleza; a criação do Museu da Festa do Pau da Bandeira em Barbalha; a estruturação dos sítios arqueológicos da Pedra da Andorinha, em Sobral; e a restauração do Conjunto de Edifícios Culturais, em Viçosa do Ceará.



Jubileu 2025



Região de San José

Romaria das Comunicações (15 e 16/2)

15/2 – 8h30 às 17h – Oficina – Comunicando Esperança com Padre Zezinho (participação virtual), Padre Josileudo Queiroz, Frei Wilter Malveira, OFMCap e Laércio Peixoto

16/2 – 8h às 11h, Missa e mesa redonda

Região de Bom Jesus dos Aflitos

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba, Fortaleza (9/2)

8h30 – Missa

na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese, Fortaleza (12/2)

6h30 – Missa

9h30 às 11h30 – Confissões

12h00 – Missa

13h30 às 15h45 – Recitação do Terço Mariano e Ofício da Imaculada Conceição 15h30

às 18h00 – Confissões

16h00 às 18h00 – Tarde Mariana

18h30 – Novena Perpétua a Nossa Senhora Aparecida 19h00

– Missa de Abertura do Ano Jubilar, presidida pelo vigário episcopal, Pe. Leonardo Bezerra





Região da Sagrada Família

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Centro, Maranguape (7/2)

18h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h – Missa

Após a celebração, no Centro Pastoral (Rua José Vieira, 352, Centro, Maranguape) haverá uma romaria à Igreja Matriz

Região Nossa Senhora dos Prazeres

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Centro, Caucaia (15/2)

15h– Exposição do Santíssimo Sacramento, Rosário da Misericórdia e confissões

18h – Hora Santa

19h – Missa

São Pedro e Região de São Paulo



Santuário do Menino Jesus de Praga, Centro, Chorozinho (8/2)

15h – Exposição do Santíssimo Sacramento para Adoração, Hora Média, Terço da Misericórdia e Confissão

17h30 – Bênção do Santíssimo Sacramento

18h – Missa (Os atos litúrgicos ocorrerão na Catedral Santa Terezinha do Menino Jesus)