Saúde, Transporte, Limpeza: veja funcionamento dos serviços essenciais em Fortaleza durante o Carnaval

Serviços essenciais devem funcionar normalmente no Carnaval

Mesmo com as festividades do Carnaval, os serviços essenciais de Fortaleza continuarão funcionando normalmente. Áreas como saúde, segurança, transporte público, limpeza urbana e assistência social terão equipes trabalhando para garantir o atendimento à população.

O atendimento de urgência e emergência será mantido 24 horas por dia nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da Cidade. Para casos pediátricos, o Hospital Infantil de Fortaleza estará disponível. Emergências cirúrgicas e traumatológicas podem ser atendidas no Instituto Dr. José Frota (IJF) e nos hospitais distritais Frotinha Antônio Bezerra, Frotinha Parangaba e Frotinha Messejana.

O atendimento às gestantes e aos casos ginecológicos será realizado nos hospitais Gonzaguinha da Barra, Gonzaguinha de Messejana, Gonzaguinha do José Walter e no Hospital Nossa Senhora da Conceição.



Entre os dias 1 e 4 de março, os postos de saúde Geraldo Sobrinho (São João do Tauape) e Mattos Dourado (Edson Queiroz) funcionarão exclusivamente para vacinação, das 8h às 16h30. Na Quarta-feira de Cinzas, o atendimento nos postos de saúde será retomado a partir das 13h.

Transporte público

Para garantir a mobilidade dos foliões, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) organizará a frota de ônibus com horários diferenciados. No sábado, a programação seguirá o padrão habitual, enquanto no domingo, segunda e terça-feira, a operação seguirá o cronograma de domingo, com 487 veículos em circulação.

Haverá reforço da frota em áreas de grande movimento, como o polo da Avenida Domingos Olímpio e a Praia de Iracema, com ônibus reservas operando entre 21h e 3h. Na terça e quarta-feira, o Terminal de Messejana terá veículos extras entre 7h e 19h.



As estações do corredor exclusivo nas avenidas Aguanambi e Bezerra de Menezes funcionarão normalmente no sábado e na quarta-feira. Nos outros dias do feriado, eles estarão fechados.

Segurança e trânsito

A Autoridade Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) manterá agentes de plantão para monitorar o trânsito e garantir a segurança nos eventos de carnaval. Bloqueios temporários serão implementados em estradas próximas aos locais das festas.

A população pode entrar em contato com a AMC em caso de ocorrências de trânsito pelo telefone 190. Serviços como solicitação de credenciamento para idosos e deficientes ou recurso de multas podem ser feitos digitalmente, pelo site ou aplicativo da AMC Trânsito.