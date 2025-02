Salada de quinoa com legumes (Imagem: Elena Veselova | Shutterstock) / Crédito: EdiCase

O Carnaval é um período de muita diversão e atividade intensa. Assim, durante a folia, é essencial manter o corpo abastecido para aguentar o ritmo, e uma das melhores formas de garantir a disposição é consumir carboidratos. Esses nutrientes são a principal fonte de energia para o corpo, especialmente quando se trata de atividades que exigem resistência e movimento contínuo. Veja, a seguir, 5 receitas com carboidratos para dar energia para o Carnaval!

2 xícaras de chá de água

1 abobrinha picada

1 xícara de chá de milho-verde cozido

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de cominho em pó

Folhas de hortelã picada para finalizar Modo de preparo Em uma panela, ferva a água, adicione a quinoa e cozinhe em fogo baixo por cerca de 15 minutos ou até a água ser absorvida. Solte os grãos com um garfo e deixe esfriar. Reserve. Aqueça uma frigideira com 1 colher de sopa de azeite e grelhe a abobrinha em fogo médio até dourar dos dois lados. Reserve. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, os tomates-cereja, o milho-verde e a abobrinha grelhada. Regue com o suco de limão e a colher restante de azeite. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho. Finalize com as folhas de hortelã e sirva em seguida.

Tapioca com pasta de amendoim e mel Ingredientes 2 colheres de sopa de goma de tapioca

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 banana cortada em rodelas

1 colher de chá de mel Modo de preparo Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Espalhe a goma de tapioca uniformemente na frigideira. Cozinhe por cerca de 2 minutos, até a massa ficar firme. Retire do fogo e espalhe a pasta de amendoim sobre metade da tapioca. Adicione as rodelas de banana, regue com mel e dobre ao meio. Sirva em seguida. Espaguete com frango Ingredientes 250 g de macarrão espaguete

espaguete 2 peitos de frango cortados em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

300 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Queijo parmesão ralado para finalizar

Folhas de manjericão para decorar

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Após o tempo de cozimento, reserve um pouco da água do cozimento e escorra o restante. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e doure o frango. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Na mesma frigideira do frango, adicione a cebola e o alho. Refogue até que fiquem dourados. Acrescente o molho de tomate, misture bem e deixe cozinhar por 5-7 minutos. Adicione o macarrão cozido à mistura de frango e molho. Mexa bem para o molho envolver todo o macarrão. Se necessário, adicione um pouco da água do cozimento do macarrão para ajustar a consistência do molho. Polvilhe o queijo parmesão e decore com folhas de manjericão. Sirva em seguida.

Purê de batata-doce laranja (Imagem: New Africa | Shutterstock) Purê de batata-doce laranja Ingredientes 2 batatas-doces laranjas

laranjas 2 colheres de sopa de manteiga

1/4 de xícara chá de leite

1/2 colher de chá de sal

1/4 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/4 colher de chá de noz-moscada

Salsinha para decorar

Queijo processado cremoso para finalizar

Água Modo de preparo Descasque as batatas-doces e corte em pedaços médios. Em uma panela, cozinhe em água fervente no fogo médio até ficarem macias. Escorra a água e amasse as batatas ainda quentes com um garfo ou um espremedor. Em uma tigela, coloque a batata-doce amassada, a manteiga, o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture bem até obter uma textura cremosa. Decore com o queijo processado e folhas de salsinha. Sirva em seguida. Barrinha caseira de aveia Ingredientes 1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de mel

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1/4 de xícara de chá de frutas secas picadas

1/4 de xícara de chá de linhaça Modo de preparo Em uma panela média, aqueça o mel e a pasta de amendoim em fogo baixo e misture bem até que estejam incorporados. Reserve. Em uma tigela grande, coloque a aveia, as nozes picadas, as frutas secas e a linhaça. Misture bem. Despeje a mistura de mel e pasta de amendoim e mexa até que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.