Governo do Ceará decreta ponto facultativo para servidores no Carnaval

Documento, assinado pelo governador Elmano de Freitas, diz respeito a segunda-feira, 3, e a terça-feira, 4, e será publicado hoje no Diário Oficial do Estado (DOE)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou decreto que torna ponto facultativo para os servidores e empregados públicos a segunda-feira, 3, e a terça-feira, 4, de Carnaval. Documento, assinado nesta quarta-feira, 26, será publicado ainda hoje no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com informação divulgada no site do Governo, documento também prevê que no dia 5, quarta-feira de cinzas, o expediente para esses profissionais comece apenas às 13 horas.