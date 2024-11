Cearense de 112 anos se torna o homem mais velho do mundo

João com familiares em outubro deste ano Crédito: Reprodução/Acervo pessoal via Longeviquest

O cearense João Marinho Neto, de 112 anos de idade, se tornou o homem mais velho do mundo, de acordo com o Longeviquest, ranking de longevidade internacional. O título foi concedido na última terça-feira, 26, após o falecimento de John Tinniswood, britânico 38 dias mais velho que João, que detinha o recorde. Com 112 anos e 53 dias, João já figurava como o homem mais velho do Brasil e de toda a América Latina. Natural de Maranguape, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o fazendeiro nasceu em 1912, mesmo ano do naufrágio do transatlântico Titanic e da fundação do Santos Futebol Clube.

Natural de Maranguape, município na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o fazendeiro nasceu em 1912, mesmo ano do naufrágio do transatlântico Titanic e da fundação do Santos Futebol Clube.

Com mais de um século de vida, ele foi contemporâneo de grandes eventos históricos no Brasil e no mundo, como as duas Guerras Mundias (1914 a 1918 e 1939 a 1945), a queda do muro de Berlim (1989), os cinco títulos mundiais da seleção brasileira de futebol masculino (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), a fundação de Brasília (1960), o golpe militar de 1964, a aprovação da constituição de 1988, entre outros.