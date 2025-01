Chuva adia clássico entre São Paulo x Corinthians em uma hora

Uma forte chuva que cai em São Paulo fez o clássico Majestoso (São Paulo x Corinthians) ser adiado em uma hora neste domingo (26), no Morumbis: das 18h30 para às 19h30. Inicialmente, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza prorrogou em meia hora. Depois, por mais meia.

A decisão se deu em virtude das fortes chuvas na capital paulista e das condições do gramado no Morumbis.A comissão do Corinthians realizou alguns testes no gramado por volta das 17h15 e notou impraticabilidade para realização do jogo, principalmente no meio de campo. Apesar da boa drenagem no estádio, a cidade de São Paulo tem sofrido com as fortes chuvas nos últimos dias.