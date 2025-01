Funceme emite aviso de chuvas intensas para todo o Ceará neste domingo, 19

No Noroeste e no Sul do Estado, as chuvas têm 41% a 70% de probabilidade de serem intensas . Conforme a instituição, não se descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Chuvas intensas podem ocorrer em todas as regiões do Ceará da tarde deste sábado, 18, até a tarde de domingo, 19. O aviso foi divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

As chuvas são causadas pela presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), uma área de baixa pressão no alto da atmosfera que influencia no tempo instável e ventos fortes.

As localidades são próximas à foz do rio Maranguapinho e enfrentam riscos frequentes de alagamentos. O prefeito destacou que a gestão iniciou a limpeza de canais, mananciais e ruas para minimizar os efeitos do período chuvoso.

“Aqui, às margens do Maranguapinho, já iniciamos a limpeza há cerca de uma semana e continuaremos com esse trabalho até melhorar as condições de vida da comunidade. Vamos realizar ações semelhantes em toda Fortaleza”, afirmou Evandro.

Na quarta-feira, 15, o prefeito visitou outras localidades afetadas pelas chuvas, como o Poço da Draga, na Praia de Iracema; Saporé, no Mucuripe; e as comunidades Sardinha e Serviluz, ambas no bairro Cais do Porto.