Chuvas no Ceará: Estado deve manter condições favoráveis em todas as microrregiões

Previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta que todas as regiões cearenses registrem precipitações nesta terça-feira, 14. É esperado que a faixa litorânea, as regiões de serra e o sul do Sertão Central e Inhamuns apresentem os maiores acumulados.

Na próxima quarta-feira, 15, a Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral Norte, no Litoral de Fortaleza, no Maciço de Baturité, no Litoral do Pecém e na Jaguaribana.