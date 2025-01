Centro de Monitoramento da Ciops integra 13 órgãos municipais e estaduais do Ceará

Centro de Monitoramento da Ciops reúne o serviço de 13 órgãos municipais e estaduais / Crédito: Mirla Nobre/ O POVO

O novo Centro de Tecnologia Avançada e Monitoramento de Segurança da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops/SSPDS), inaugurado na manhã desta sexta-feira, 10, fará a integração de 13 órgãos municipais e estaduais do Ceará . A entrega do equipamento faz parte do programa “Ceará contra o Crime”. A estrutura vai funcionar no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza, e contou com o investimento de mais de R$11 milhões, com recursos do Tesouro Estadual e do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), o equipamento irá fortalecer o combate ao crime no Estado. “Esse aqui é mais um ato para continuarmos o processo de fortalecimento das forças de segurança do Estado do Ceará. Segundo o chefe do Executivo cearense, o novo centro valoriza a aproximação de agentes de segurança pública com a população, acelerando as ações dos batalhões. Conforme os dados divulgados pela SSPDS, no ano passado, o Estado do Ceará registrou um aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), totalizando 3.151 ocorrências . O Centro de Monitoramento reúne os serviços de 13 instituições, entre órgãos municipais e estaduais, e conta com 448 colaboradores e servidores para atender à Capital e à Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme o Governo do Estado, o objetivo é garantir uma resposta rápida e coordenada às demandas da sociedade.

“De todas essas áreas, nós conseguimos ter informações; o que é muito importante no trabalho integrado de forças de segurança. O que eu considero mais relevante é que nós temos informações integradas e no mesmo ambiente do comando de decisões das forças de segurança”, detalha o governador. Confira os órgãos integrados à Ciops/SSPDS Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE)

Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce)

Secretaria de Segurança Cidadã de Fortaleza (Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza)

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus)

Autarquia de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC)

Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor)

Secretaria de Administração Penitenciária (SAP)

Prefeitura do Sobral

Prefeitura do Eusébio Para o governador, a realidade da segurança pública no Estado do Ceará exige a integração dos serviços prestados por órgãos estaduais e municipais. “Eu tenho absoluta segurança que o trabalho com os prefeitos e prefeitas, de possibilitar parcerias, por exemplo, de aproximação do trabalho da Polícia com as Guardas Municipais, será exitoso”, defende. Sobre o combate ao crime organizado, Elmano de Freitas ressaltou que a unificação das informações dos diferentes órgãos de segurança vai favorecer o planejamento das ações de combate. “Eu penso que o Centro de Tecnologia Avançado nos permite ter acesso a um conjunto de informações para que as nossas forças atuem naquilo que é imediato”, pontua.

O titular da SSPDS, Roberto Sá, destacou que a inauguração do Ciops/SSPDS é uma referência em integração de ações de Segurança Pública no Brasil. No que se refere à regionalização dos serviços, o gestor pontua que “quando a gente interioriza, a gente leva o que se tem de mais moderno e de doutrina, para atender a população no interior”. Central de Monitoramento conta com Núcleos de Videomonitoramento, Teleatendimento e Despacho Entre os equipamentos disponíveis no complexo, foi instalada uma central de videomonitoramento, integrando o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid). O equipamento soma- se às outras 74 centrais distribuídas por todo o Estado. Ao todo, o Governo conta com 4.096 câmeras à disposição das Forças de Segurança. Além dos equipamentos de vídeo, o centro conta ainda com o Núcleo de Teleatendimento, responsável por receber ligações de emergência por meio do 190, 193 (Corpo de Bombeiros/Defesa Civil), 192 (Samu); além dos números de emergência estrangeiros: 911 (Estados Unidos) e 112 (Europa).

No Núcleo de Despacho, as equipes da central gerenciam a organização logística das viaturas para atendimento às ocorrências. Edital para concurso de delegado da Polícia Civil deve sair até o final do mês, afirma Elmano Durante a entrega do Centro, Elmano de Freitas voltou a mencionar o reforço no investimento em convocar mais agentes de segurança pública, naquilo que classificou como sendo o “investimento mais importante”. O Governador afirmou que o edital para delegado da Polícia Civil deve ser divulgado até o final do mês. “Eu tenho a confirmação de que, pelo menos, até o final desse mês nós devemos anunciar já a data do concurso de delegado da Polícia Civil. Em seguida, as datas dos demais concursos, porque considero muito importante”, destaca.