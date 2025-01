Ceará tem 11 municípios com aviso de "perigo" devido a chuvas; veja lista

Municípios ficam no Sul do Estado. É possível que chuvas cheguem a 30 milímetros por hora

As cidades fazem parte da região Sul do Estado : Aiuaba, Araripe, Barbalha, Brejo Santo, Campos Sales, Crato, Jardim, Jati, Penaforte, Salitre e Santana do Cariri.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso nesta sexta-feira, 10, de “perigo” para 11 municípios do Ceará . O alerta vale das 9h30min desta sexta até as 10 horas deste domingo, 12 .

As chuvas podem atingir 30 a 60 milímetros (mm) por hora ou 50 a 100 mm por dia . Além disso, ventos intensos podem ser registrados nas cidades, com 60 a 100 km/h.

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda



Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.



Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Previsão do tempo da Funceme

A região do Cariri e sul do Sertão Central e Inhamuns podem ter chuvas isoladas na noite desta sexta-feira, 10, e no fim de semana. É o que diz a previsão do tempo da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Devido à formação de áreas de instabilidade, as condições serão favoráveis para chuvas isoladas de fracas a moderadas e ocasionalmente fortes da noite desta sexta-feira, 10, até a madrugada de sábado, 11.

As chuvas mais expressivas na região devem ocorrer na madrugada de sábado. Elas podem ser acompanhadas de trovoadas isoladas e de rajadas de vento.