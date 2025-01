Estudo aponta que água na Vila de Jericoacoara concentra níveis de nitrato nocivos à saúde

Pesquisadores avaliaram a concentração da substância em águas de poços e da distribuição pública em Jeri / Crédito: Alexis Boucher / Divulgação Conselho Comunitário de Jericoacoara

Um estudo realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) apontou que a água potável da Vila de Jericoacoara apresenta nitrato em quantidade até 11 vezes superior ao recomendado pelas autoridades sanitárias, o que pode causar riscos a saúde. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) alega que monitora de forma rigorosa a qualidade da água na região. Pesquisa, intitulada como "Poluição de águas subterrâneas por nitrato: Avaliação de um risco invisível em um paraíso costeiro do nordeste brasileiro", foi publicada nesta semana na revista científica internacional Journal of South American Earth Sciences, que divulga estudos científicos.

Para realizar trabalho, pesquisadores do campus Camocim do IFCE estiveram por 13 meses (entre 2022 e 2023) avaliando a concentração da substância em águas de poços e da distribuição pública da região.

Conforme a Portaria GM/MS nº 888/202, do Ministério da Saúde (MS), o valor máximo permitido de nitrogênio-nitrato em águas destinadas ao consumo humano é de 10 mg L-1. No entanto, dados coletados durante a pesquisa apontaram que os níveis da substância no lençol freático da vila chegam a quantidades até 11 vezes superiores ao determinado pelo Governo. Origem da contaminação Edmo Montes Rodrigues, professor do IFCE e coordenador do estudo, explica que a principal fonte de contamição é o efluente (resíduo liquido) que sai da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da vila, equipamento operado pela Cagece e instalado no local desde 2009.

O pesquisador destaca que a estação já não consegue operar na capacidade necessária para a vila, frisando que os sedimentos vindos de lá estariam atingindo e contaminando o solo e chegando até a água. "O lençol freático infelizmente é a única água que se utiliza para a distribuição pública", explica Montes. completando que a vila não tem equipamento para remover o nitrato do fluido, o que faz com que população acabe consumindo a substância. Ele pontua ainda que o nitrato, em níveis altos de consumo, pode causar reações bioquímicas e atrapalhar o transporte de oxigênio do sangue, levando adultos a terem doenças como câncer ou anemia. Já bebês podem ter metemoglobinemia, conhecida como síndrome do bebê azul.

Cagece diz que monitora água Procurada pelo O POVO, Cagece alegou que "o tratamento e a distribuição de água" na vila ocorre "sob rigoroso monitoramento da qualidade, conforme preconiza o Ministério da Saúde". "Rotineiramente, são realizados monitoramentos com quantidade e frequência de análises laboratoriais de acordo com os planos de amostragem validados pelos órgãos de vigilância sanitária. Ao se detectar a mínima variação, em qualquer umas das etapas de captação, tratamento ou distribuição, são tomadas providências imediatas, como ajuste de tratamento, diluição e limpezas de poços", pontua. Ainda segundo órgão, será investido cerca de "R$51 milhões em obras estruturantes para a otimização das redes de água e de esgoto, em Jericoacoara", incluindo a construção de uma ETA com "alta tecnologia de osmose reversa".

