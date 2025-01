Ceará deve apresentar chuvas isoladas até o fim da semana, aponta Funceme

FORTALEZA-CE, BRASIL, 04.12.2024: Chuva causa transtorno e alagamentos em Fortaleza. Av. Barão do Rio Branco. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) sinaliza que o Ceará deve manter condições suscetíveis para chuvas isoladas em todas as macrorregiões até a próxima sexta-feira, 10. A previsão do tempo aponta que as precipitações são esperadas no noroeste e no sul do Estado, ou seja, abrangendo o Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. O acumulado deve ocorrer, principalmente, entre o período da tarde e à noite.

Na próxima quinta-feira, 9, a Funceme estima um aumento da área com chuva no centro-norte do Ceará, especificamente nas áreas do norte da Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral Norte e Ibiapaba, durante a madrugada, manhã e tarde.