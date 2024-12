Previsão indica céu nublado e chuvas isoladas em todas macrorregiões do Ceará

Ceará tem previsão de chuvas isoladas em todas as regiões / Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

O Ceará registrou chuva em 30 municípios, nesta segunda-feira, 9. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão do tempo indica a continuidade de chuvas em todo o Estado. Atualização da Funceme foi às 8h20min. Pela manhã, o céu varia de parcialmente nublado a nublado, com chuva isolada na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Ao logo do dia, a previsão é de chuva isolada nas demais macrorregiões, com destaque para Ibiapaba, no Sertão Central e Inhamuns, na Jaguaribana e no Cariri.