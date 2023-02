Expectativa é que projeto de esgotamento sanitário gere 10 mil empregos na RMF e no Cariri

O estabelecimento de uma parceria público-privada (PPP) para universalizar o esgotamento sanitário em 11 municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e 6 da Região Metropolitana do Cariri (RMC) até 2033 deve gerar cerca de 10 mil empregos e atrair novos investimentos. Essa é a expectativa do presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas.

“Nós temos uma determinação do Marco Legal do Saneamento que é universalizar esse serviço até 2033. Além dessa meta, nós atuaremos com esse primeiro contrato para atingir 95% de esgotamento nesses 17 municípios até 2040, levando saúde e qualidade de vida. O setor de saneamento é muito transversal, então, quando você investe nele melhora toda a infraestrutura da cidade: oportunidades de negócio, turismo, educação e geração de emprego e renda”, destacou o presidente da Cagece.

A vencedora do leilão, a Aegea Saneamento, arrematou o Bloco 1 por R$ 7,6 bilhões e também o Bloco 2, que abrange outros 7 municípios da Grande Fortaleza, por mais R$ 11,3 bilhões, constituindo uma empresa específica para o projeto, a Ambiental Ceará. A companhia já atuava no Estado, mais precisamente no município do Crato e em outros 170 municípios brasileiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Somados os dois blocos, a estimativa é que 4,3 milhões de pessoas sejam beneficiadas, sendo pouco mais de 1 milhão no Bloco 1 que inclui os seguintes municípios: Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Juazeiro do Norte, Barbalha, Farias Brito, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

Por sua vez, o Bloco 2, que está em fase de análise pré-contratual, envolve os municípios de Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, todos na RMF. Para o vice-presidente da Aegea no Norte-Nordeste, Renato Medicis, a ideia é priorizar a contratação de mão de obra local nas obras de infraestrutura.

“Esse é um dos nossos papéis: levar investimento para as cidades e gerar investimentos adicionais. Então, a gente sempre prioriza empregar mão de obra local e contratar de empresas locais para que haja também esse incremento de melhoria na cidade, não apenas na parte da saúde, mas de todo o ecossistema de negócios”, enfatiza.

Já o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), quando da assinatura do contrato entre a Cagece e a empresa ressaltou que o projeto será o maior “de esgotamento sanitário da história do Estado. O projeto prevê um investimento elevado e um retorno de longo prazo, em um contrato de 30 anos”.

Nesse sentido, Fábio Soares, presidente da Câmara Municipal de Pacatuba, um dos 17 municípios que compõem o Bloco 1, lembra que “o Marco do Saneamento gerou muitas discussões por conta da situação de muitos municípios, mas esse projeto deve gerar muitos empregos locais”.

Avanço de cobertura sanitária

No total, a Ambiental Ceará implantará 2.500 km de redes coletoras de esgoto, 18 Estações de Tratamento de Esgoto, 159 Estações Elevatórias de Esgoto, além de realizar mais de 325 mil ligações domiciliares, fazendo a ampliação, operação e manutenção dos sistemas de esgotamento.

Atualmente, o processo encontra-se na fase de operação assistida, que consiste no repasse de informações técnicas e tem duração estimada de 180 dias. A média de cobertura de esgotamento sanitário nos municípios contemplados é de 30%, com meta de passar a 60% em cinco anos.

Em território cratense, onde já atuava, a Aegea Saneamento ampliou a cobertura de esgoto de 3% para 16% nos quatro primeiros meses de atuação. A empresa projeta avançar naquele município esse percentual para 50% até 2024.

Mais notícias de Economia

Tags