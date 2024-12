Pacote com 2.500 munições é apreendido no Aeroporto de Fortaleza; destino era Maracanaú

Um pacote contendo 2.500 cartuchos de munição para arma 9mm foi apreendido pela Receita Federal (RF) durante uma fiscalização no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza , na manhã desta sexta-feira, 20. O material saiu de Brasília e tinha como destino o município de Maracanaú , na Região Metropolitana, localizado a 25,49 km da capital cearense.

Ao abrirem o pacote, os agentes constataram que se tratava de munição para arma de 9mm. Em nota, a Receita Federal afirmou que a mercadoria será entregue às autoridades da Polícia Judiciária da União, que conduzirá as investigações e o inquérito policial.

No Brasil, o controle de armas e munição é realizado pelo Exército Brasileiro e pelo Sistema Nacional de Armas (Sinarm), que está sob a jurisdição da Polícia Federal, conforme estabelecido pela Lei nº 10.826/03, do Estatuto do Desarmamento.

O Sinarm é o sistema responsável por registrar, controlar e fiscalizar a posse e o porte de armas de fogo em todo o território nacional.