Lei para criação do estatuto da pessoa com síndrome de down no Ceará é sancionada

Documento estabelece direitos das pessoas com trissomia do cromossomo 21, bem como ações que podem ser implementadas pelo poder público

Foi sancionada na última segunda-feira, 16, a Lei Estadual N° 19.115/24, que garante a criação do estatuto da pessoa com síndrome de down no Ceará. A norma foi formalizada na edição desta terça-feira, 17, do Diário Oficial do Estado (DOE) e passa a valer a partir de sua publicação.

De acordo com o texto, todo aquele com condição genética causada pela trissomia do cromossomo 21 será considerada como pessoa com síndrome de down. Para efeitos legais, estes também serão classificados como pessoas com deficiência.