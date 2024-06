Governo desapropria casa onde morou Maria da Penha e espaço virará Memorial

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 20-11-2023: Maria da Penha (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O Governo do Ceará decretou a desapropriação da casa onde residiu a socióloga e ativista Maria da Penha, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. O intuito é atribuir um "novo significado" ao imóvel, por meio da implantação de um Memorial, voltado para a preservação da memória da ativista e, assim, do combate à violência contra a mulher. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado, na última segunda-feira, 3, assinada pelo governador Elmano de Freitas (PT). Entrou em vigor no momento da publicação. Localizado na rua Fausto Cabral, na esquina com a av. Engenheiro Santana Jr., o terreno corresponde a 415,90 m² e a quatro propriedades, ao todo.

No texto, o espaço é tomado como uma materialização da luta de Maria da Penha, considerada o maior símbolo de combate à violência contra a mulher no Brasil e cuja história serviu de base para a criação de lei de combate à violência contra a mulher. A preservação e a implantação do Memorial, assim, visa a valorização da importância “da memória coletiva e individual, na formação de uma sociedade mais justa e igualitária para as mulheres.” O prosseguimento dos trâmites de desapropriação será realizado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio da Comissão Central de Desapropriações e Perícias da Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente, via ação administrativa ou judicial.