Mais de 8 mil estudantes participaram de 2ª fase na Uece; 18% faltaram

Vestibular Uece 2025.1: confira balanço da 2ª fase do exame / Crédito: AURELIO ALVES/O POVO

Dos 10.049 candidatos para a segunda etapa do vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), 8.240 estudantes realizaram a avaliação neste domingo, 15, em prova que ocorreu das 9 às 13 horas. Do total, os faltosos foram 18%. Os participantes disputaram as 2.850 vagas disponíveis nos cursos de graduação da instituição de ensino superior para o semestre 2025.1. O POVO esteve no campus Itaperi, em Fortaleza, acompanhando a movimentação dos candidatos.

Das vagas ofertadas, 1.576 são para os cursos das Unidades da Uece no interior do estado. Estas se localizam nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Itapipoca, Mombaça, Tauá, Quixadá e Quixeramobim.

Mais de 8 mil estudantes participaram da 2ª fase na Uece: exame movimentou comércio local

A segunda fase do vestibular é composta por quatro provas, incluindo uma de Redação e três específicas, de acordo com o curso de opção do candidato. Enquanto os candidatos enfrentavamm a pressão das provas do vestibular, os arredores do campus Itaperi se transformaram em uma verdadeira feira a céu aberto. Vendedores ambulantes aproveitaram a movimentação intensa para oferecer produtos como água, chocolates, canetas, doces e lanches, atendendo às necessidades de última hora dos estudantes e de seus acompanhantes.

Bianca Lopes, que já trabalha no setor há alguns anos, celebrou o bom movimento. "A expectativa é vender bem, como na primeira fase. Nós ficamos aqui desde 6h até 13h, quando eles estão saindo. É um dia de movimento muito bom", comenta.



Outra ambulante, Maria de Lourdes, espera vender mais mil reais em produtos neste domingo. "A gente investe na variedade, então tem do cigarro ao biscoito recheado, pra todos os gostos". Alguns vendedores aproveitam para apostar na criatividade e conquistar os clientes com bom humor. "É a água da aprovação. Bebeu, estudou, passou!", gritam ambulantes animados. O "produto" também é oferecido pelos estudantes de Medicina. "A gente tenta continuar a tradição. Nossa turma teve essa recepção e gente vem acolher os novatos. E a água da aprovação é uma tradição do curso de Medicina, e a gente tenta fazer ser um momento mais leve e interativo" diz o estudante Leonardo de Andrade.



Pontualmente às 9 horas, os portões do campus Itaperi foram fechados. Um candidato entrou nos últimos segundos, mas não houve registro, pela reportagem, de atrasados.