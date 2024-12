Aplicativo para acelerar atendimentos de pacientes hemofílicos chega ao CE

Ferramenta está disponível para Android e IOS / Crédito: Divulgação/ Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce)

Os pacientes hemofílicos do Ceará agora contam com uma nova ferramenta para acelerar atendimentos hospitalares em situações de urgência e emergência. Lançado na última sexta-feira, 13, o aplicativo SOS Hemofilia, desenvolvido pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), irá facilitar a chegada de informações sobre o enfermo até as unidades de saúde. Criado pela equipe de desenvolvimento da Prefeitura de Campina Grande–PB, o aplicativo funciona como um sinalizador de casos onde há grande perda de sangue, como acidentes e cortes profundos. Através de um clique no “botão SOS”, os pacientes poderão avisar que estão em situações de risco e se dirigindo para um hospital.

A ferramenta está disponível nas lojas de aplicativos para Android e IOS.

Os pacientes poderão realizar o cadastro na plataforma durante os atendimentos no hemocentro. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa), o serviço já está disponível para os hemofílicos. Atualmente, o Hemoce disponibiliza carteirinha para os pacientes atendidos com hemofilia que deve ser apresentada na chegada aos hospitais. Simpósio sobre hemofilia O lançamento do aplicativo fez parte do Simpósio Cearense de Coagulopatias e Hemoglobinopatias, que visa a troca de conhecimentos entre profissionais da área atuantes na rede estadual e em outros serviços.

Durante todo o fim de semana, o evento abordou temas como estratégias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e qualificação dos profissionais responsáveis por esses atendimentos. As ações de capacitação também foram abertas para estudantes e demais interessados da área da saúde. Atendimento em hemofilia no Ceará Referência no cuidado com pacientes hemofílicos, o Hemoce disponibiliza exames para a detecção da doença e acompanhamento multidisciplinar em caso de detecção da hemofilia. Atualmente, 655 pacientes são assegurados com médicos hematologistas, fisioterapeutas, farmacêuticos, enfermeiros, odontólogos, assistentes sociais e psicólogos.