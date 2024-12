Mais de 10 mil candidatos disputam segunda fase do vestibular da Uece

A Universidade do Estado do Ceará dá início neste domingo, dia 15, à segunda fase do Vestibular 2025.1. São 10.049 candidatos disputando 2.850 vagas em cursos de graduação. Em Fortaleza estão aptos 5.626 candidatos e nas unidades da Uece no interior do Estado, 4.423.

A segunda etapa do processo seletivo ocorrerá em dois dias: domingo e segunda-feira, dia 16, das 9 às 13 horas. Serão quatro provas, sendo uma de Redação e três Específicas, de acordo com o curso de opção do candidato.