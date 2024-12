Cearense homenageia mãe em formatura com pá e vassoura; veja momento

Jamille Bezerra, de 28 anos, natural de Maracanaú, é uma das muitas jovens que desafiaram as estatísticas e conquistaram o sonho de ingressar em uma instituição de ensino pública. A filha do meio de cinco irmãos levou uma vassoura e uma pá para as fotos de formatura.

Ela está no último semestre de Gastronomia no Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus de Baturité, a 100 km da capital do Ceará. A escolha do curso não foi por acaso: “Minha mãe sempre foi cozinheira, e eu quis seguir os passos dela”, conta.