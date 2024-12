MP do Ceará discutirá o uso excessivo de medicamentos e aumento de diagnósticos psiquiátricos

FORTALEZA-CE, BRASIL, 02.12.2024: Fachada do do MPCE. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) discute uso excessivo de medicamentos psiquiátricos e o elevado número de diagnósticos de transtornos psicológicos nesta segunda-feira, 9. Em sua segunda edição, o evento “Vidas em Pauta” tem o tema “Diagnósticos e Medicamentos: reflexões sobre seus efeitos na saúde mental”. O evento ocorre das 14 às 16 horas por meio do YouTube do MP do Ceará.

Essa edição contará com três palestras que possibilitarão o debate a respeito do uso excessivo de medicamentos psiquiátricos e o elevado número de diagnósticos de transtornos psicológicos, tal qual os efeitos dessas práticas no bem-estar desses indivíduos, dialogando em como elas podem impactar à saúde.

O evento é pensado para os membros, servidores e estagiários do Ministério Público do Estado do Ceará, assim como para os municípios que aderiram ao “Programa Vidas Preservadas” e para a sociedade em geral. A mediação será feita pela coordenadora do Caosaúde e do “Programa Vidas Preservadas”, promotora de Justiça Ana Karine Serra Leopércio. Serviço Diagnósticos e Medicamentos: reflexões sobre seus efeitos na saúde mental

Quando: 9 de dezembro, das 14 às 16 horas

Youtube do MP do Ceará

Mais informações: mpce.mp.br