Associação de fabricantes de eletros anuncia a Alckmin investimento de R$ 5 bi de 2025 a 2027

A Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) anunciou nesta quarta-feira, 4, que o setor prevê R$ 5 bilhões de investimentos de 2025 a 2027 para estimular atividades estratégicas, como inovação de produtos e ampliação e construção de novas fábricas. A apresentação do dado foi feita em reunião com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin. No encontro, a associação também mostrou balanço do segmento, que cresceu 29%, de janeiro a setembro deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. A estimativa é de que o crescimento anual para 2024 seja de 25%, o melhor resultado dos últimos 10 anos, segundo nota divulgada pelo MDIC. Entre 2023 e 2024, o setor realizou investimento na ordem de R$ 5 bilhões.

"Quando a gente vê o crescimento do PIB no Brasil, ele se dá pelo consumo de bens duráveis. A população melhora a renda, melhora o emprego, ela quer ter uma televisão nova, uma geladeira nova, com mais eficiência energética, com mais qualidade. Isso está impulsionando o crescimento da economia. E bens de capital, investimento na indústria, ampliação de indústrias, novas indústrias", disse Alckmin, para quem o ambiente tem sido impulsionado por políticas como a Nova Indústria Brasil (NIB).