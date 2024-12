BC assina memorando de entendimento com autoridade supervisora financeira da China

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 4, que assinou um memorando de entendimento com a autoridade supervisora financeira da China, a National Financial Regulatory Administration (NFRA). O termo, assinado na última sexta-feira, visa "fortalecer o desempenho de suas respectivas atribuições na garantia do funcionamento seguro e sólido das entidades por eles supervisionadas."

Segundo o BC, o novo memorando reafirma as bases para cooperação entre as instituições.