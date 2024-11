Centenário de Dom Aloísio Lorscheider será celebrado com missa em Caucaia

Celebração eucarística ocorrerá no dia 5 de novembro em homenagem ao cetenário de nascimento de Dom Aloísio

O Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza (CDPDH) realizará uma celebração eucarística em homenagem ao centenário de nascimento do Cardeal Dom Aloísio Lorscheider. Momento está marcado para próxima terça-feira, 5, às 18h, na Capela de Santa Teresinha, em Capuan, Caucaia.

O evento acontece na Lagoa dos Tapeba, homenageando o papel de Dom Aloísio como símbolo de apoio às comunidades indígenas e à luta pelos direitos humanos.

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, Dom Aloísio é lembrado como figura central na fundação do CDPDH, além de ter dedicado sua vida ao serviço aos mais vulneráveis e à construção de uma Igreja comprometida com a justiça social.